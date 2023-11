Tentata rapina al supermercato e minacce di morte al commesso: 53enne arrestato

Ha minacciato di morte un commesso nel tentativo di uscire dal supermercato con il carrello stracolmo di prodotti non pagati.

È stato arrestato per tentata rapina impropria dalla polizia un 53enne italiano, con precedenti per furto, nel tardo pomeriggio di martedì 14 novembre in via Caseregis, alla Foce.

Il dipendente del negozio si è accorto dei movimenti dell'uomo e ha chiamato subito il 112 cercando nel frattempo di trattenerlo all'interno del locale. Quando il rapinatore ha superato le casse come niente fosse gli è stato chiesto di pagare la spesa, ma per tutta risposta si è messo a inveire contro il dipendente "Vieni qui, io ti ammazzo", cercando di raggiungerlo e colpirlo.

Le volanti sono arrivate prima che si consumasse il peggio e hanno bloccato il 53enne portandolo poi negli uffici della questura in stato di arresto.

L'uomo è stato processato per direttissima questa mattina.