Rapina e aggredisce il titolare di un negozio, arrestato durante maxi controllo dei carabinieri

È stato arrestato nel weekend un 20enne italiano, pregiudicato, per rapina impropria. Il giovane, all'interno di un negozio, si era impossessato di un paio di auricolari e - vistosi scoperto dal titolare - lo ha aggredito. Una pattuglia dei carabinieri, avvisati da un cittadino, è intervenuta sul posto bloccando e arrestando il giovane.

È stata solo una delle tante operazioni compiute dai militari del Comando provinciale di Genova che hanno effettuato una serie di controlli sul territorio, nel fine settimana, per prevenire e reprimere i reati, identificando circa 140 persone e controllando una cinquantina di veicoli. Durante questi maxi controlli, sono state arrestate due persone: uno è il 20enne di cui sopra, l'altra una donna di 35 anni, originaria della Nigeria, pregiudicata. È stata arrestata a seguito di ordine di carcerazione, scaturito a causa delle ripetute violazioni degli arresti domiciliari a cui era sottoposta. Mentre veniva accompagnata al carcere di Pontedecimo, la donna ha minacciato e aggredito i carabinieri, ai quali ha provocato lesioni.

Sempre nel corso dell'attività dei carabinieri, sono state denunciate anche 16 persone: un 60enne per aver rubato dalla cassetta delle offerte di una chiesa; un 70enne per evasione (pur essendo ai domiciliari è stato sorpreso al di fuori della sua abitazione); un 50enne per porto d'armi e oggetti atti a offendere poiché trovato con un coltello a serramanico poi sequestrato; due cittadini di 30 e 40 anni per violazione della legge sull'immigrazione; quattro persone (di cui due stranieri) di età compresa tra 20 e 45 anni, per tentato furto di merce varia, violenza e minaccia a pubblico ufficiale; quattro marocchini di età compresa tra 20 e 35 anni, di cui uno pregiudicato, per aver occupato abusivamente e deturpato un appartamento di edilizia popolare in via Novella.

Durante i posti di controllo alla circolazione stradale, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza tre persone a cui è stata ritrata la patente.

Sempre nell'ambito delle operazioni del weekend, i carabinieri del Nas hanno controllato alcuni esercizi pubblici, tra cui un bar a Marassi di proprietà di un cittadino cinese, multato a causa di carenze igienico sanitarie e strutturali.