Aggredirono e rapinarono un 65enne per strada: rintracciati gli autori

L'avevano avvicinato con una scusa per poi spintonarlo, rubargli il portafogli - che conteneva 250 euro in contanti, documenti personali e carte - e dileguarsi, i due uomini rintracciati e denunciati dai carabinieri per rapina in concorso.

I fatti si erano verificati il mese scorso, ai danni di un 65enne genovese: la vittima, durante una passeggiata a piedi in via Tortona, era stata avvicinata dai due che, dopo averla spintonata, avevano preso il portafogli.

Alla fine delle indagini del caso, i militari del nucleo operativo di San Martino hanno denunciato due italiani: un 41enne con precedenti e un 43enne attualmente detenuto nel carcere di Marassi per altri reati.