Non risponde al telefono, 54enne trovato morto in casa

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto nella sua casa di Rapallo nella zona del parco delle Fontanine. I soccorsi si sono messi in moto poco prima delle 16 di lunedì 17 aprile 2023 su impulso di una parente dell'uomo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenute l'automedica Tango 2, un'ambulanza della Croce Bianca di Rapallo, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo che i pompieri hanno aperto la porta dell'abitazione, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima era titolare di un'attività nel centro di Rapallo. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno, che potrebbe decidere di disporre l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso.