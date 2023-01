Vedono la polizia e lanciano la droga dalla finestra, padre e figlio in manette

Padre e figlio in manette per detenzione ai fini di spaccio di droga. È successo a Rapallo nell'ambito di un'operazione dei poliziotti del commissariato di Chiavari, nella giornata di lunedì 23 gennaio 2023.

Padre e figlio, di 44 e 20 anni, sono stati arrestati perché nascondevano in casa e in un box 50 grammi di cocaina e di circa 700 grammi di hashish. Gli agenti hanno anche trovato materiale per il confezionamento e denaro contante provento dello spaccio. Alla vista degli uomini in divisa i due hanno cercato di disfarsi di una parte della droga lanciandola dal balcone senza aver notato che sotto l’abitazione era posizionata una delle due unità cinofile. La sostanza è stata quindi immediatamente recuperata.

I cani hanno poi fiutato l'odore proveniente da un box e, dopo aver trovato le chiavi all’interno dell’abitazione, il garage è stato aperto. Qui è stato trovato il resto dell'hashish. Dopo l'arresto i due sono stati portati nel carcere di Marassi, a Genova.

I poliziotti di Chiavari, sempre nella giornata di lunedì 23 gennaio, hanno anche svolto dei controlli anti-droga con le unità cinofile nella zona del mercato di Chiavari in orario pre-scolastico. Due giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio, altri sono stati segnalati per 'uso personale', tra questi due minorenni.