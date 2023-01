La raccolta fondi per la piccola Nora di Pegli supera 300mila euro in pochi giorni

Il cuore grande dei genovesi (e non solo) ha dato una grande spinta alla campagna di raccolta fondi per aiutare la piccola Nora di Pegli, bambina di 5 anni affetta da sarcoma di Ewing. E così, a pochi giorni dall'avvio del crowdfunding da parte di un'amica della famiglia, su GoFundMe è stata già raggiunta la ragguardevole cifra di 308mila euro, raggiungendo e anzi superando di 8mila euro l'obiettivo previsto.

I fondi serviranno alla famiglia di Nora per recarsi negli Usa, presso l'Anderson Cancer Center di Houston, ospedale all'avanguardia nelle cure contro il sarcoma, un'ultima speranza dopo le brutte notizie ricevute presso il Gaslini di Genova.

Un incubo iniziato ad aprile

L'incubo, per Nora e la sua famiglia, è iniziato lo scorso 28 aprile, a causa di una 'pallina' dietro il ginocchio che faceva zoppicare la bimba. I genitori l'hanno portata al Gaslini per un controllo, e da lì la tremenda diagnosi: sarcoma di Ewing extra osseo. Dopo una lotta di 9 mesi, il responso della tac di fine dicembre è stato durissimo: le metastasi hanno invaso i polmini e stanno prendendo il sopravvento. La chemioterapia intrapresa in questo periodo non ha avuto il successo sperato e non sarà possibile neanche rimettere in circolo le cellule staminali della bimba, trattamento impedito dalle metastasi. L'unica speranza, vagliare altri pareri medici all'estero, presso un centro di eccellenza quale appunto quello di Houston.

La prima visita a Houston costa 75mila dollari

L'organizzatrice Eliana Pilloni ha commentato martedì: "La quota raggiunta non guarirà la nostra piccola Nora. È una quota sulla quale ci siamo basati dopo ricerche su svariati fronti di piccole creature curate negli States. Cifre pazzesche, impronunciabili. L'Anderson Cancer Center del Texas è al momento in possesso di tutta la documentazione di cui necessitava, tradotta dall'italiano all'inglese come da loro richiesto, e ha comunicato il responso clinico. Prima visita: 75mila dollari. Traduzione dall'italiano all'inglese dei referti, 7.200 dollari, cifra bypassata grazie a un medico milanese che ha eseguito il tutto gratuitamente. Potrebbe dunque, come tutti noi auspichiamo, bastare tale cifra. Ma, al prossimo contatto con la struttura del Texas, ben più preciso su tempistiche, terapie e spese, si aggiornerà nuovamente la piattaforma".

Se dalla cifra donata avanzerà qualcosa, verrà tutto devoluto alla famiglia di Nora per ricerche sul sarcoma di Ewing.