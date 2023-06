Risse e bottiglie di vetro che volano a Quinto tra spiaggia e giardini

In attesa di capire la veridicità o meno del post che sta allarmando il quartiere, con l'estate sono riprese le scorribande di giovani a Quinto tra le spiagge e i giardinetti. Nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno 2023 si sono verificati due episodi, che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri.

Un ragazzino è stato soccorso e portato in codice verde al Gaslini dopo una violenta lite con altri coetanei. Questo nel tardo pomeriggio. Prima altre schermaglie tra giovanissimi hanno tenuto in ostaggio i bagnanti, costretti a proteggersi dai lanci di bottiglie di vetro.

La situazione è stata ben documentata in un post apparso sul gruppo Facebook di quartiere. "È già la seconda volta - si legge nel post - che di nuovo a Quinto sia dentro i giardini che in spiaggia formano le gang e si suonano, lanciandosi anche bottiglie di vetro in mezzo alla gente e soprattutto ai bambini, sta diventando alquanto fastidioso perché sia noi con i bambini che le altre persone che vorrebbero stare tranquille non ci riescono! Come mai la polizia non fa più i controlli come lo scorso anno? Siamo punto e a capo".