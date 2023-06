Il post che preoccupa un quartiere: "Hanno tentato di rapire una bambina"

Le forze dell'ordine sono state allertate, seppur non vi sia alcuna denuncia, e sono al lavoro per tentare di ricostruire i contorni di una vicenda, che sta allarmando le famiglie del levante genovese.

Il messaggio ha iniziato a circolare nelle chat di classe, suscitando una comprensibile preoccupazione, e poi qualcuno lo ha postato sul gruppo Facebook 'Sei di Quinto al Mare se...', chiedendo conferme in merito.

"Oggi alle 18 - si legge -, nel parcheggio grande sopra la stazione di Quinto (via Ruzza ndr.), mio marito era con nostra figlia e due donne hanno cercato di prenderla. Grazie a Dio ha avuto la prontezza di reagire fisicamente e metterle in fuga. Purtroppo nel mettere la bambina in sicurezza in auto, quella che aveva bloccato è scappata. È andata bene, io tremo ancora e nemmeno c'ero. Tenete gli occhi non aperti, di più".

La famiglia, ribadiamo, a quanto ci risulta al momento non ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, che hanno ugualmente avviato accertamenti visto il clamore suscitato dal post. Nelle prossime ore se ne saprà di più in quanto o la famiglia depositerà una querela, oppure prenderà corpo l'ipotesi fake news.