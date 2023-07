Lui non gli dà l'accendino, l'altro tira fuori il coltello: minore terrorizzato soccorso dalla polizia

Momenti di paura per un 17enne a Quinto che si è rifiutato di cedere il suo accendino a un 23enne. Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti in soccorso del minore e hanno denunciato l'aggressore per violenza privata e detenzione del coltello