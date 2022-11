Non riescono a tornare a riva, salvati in mare dall'elicottero

Grande dispiegamento di forze nel pomeriggio di venerdì 18 novembre nel levante genovese per salvare due bagnanti. Più di preciso i vigili del fuoco, con sommozzatori, mezzo navale ed elicottero Drago sono intervenuti intorno alle 15.30 davanti alla spiaggia di Murcarolo. Allertata anche la Guardia costiera.

I due sono stati recuperati dall'elicottero in mare e trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Per fortuna un terzo giovane, che era con loro, ha preferito restare in spiaggia e non avventurarsi in acqua. Stando alle prime informazioni si tratta di un gruppo di stranieri.

Il tratto di mare è lo stesso dove nel giugno 2020 è morto un giovane, che non era riuscito a tornare a riva. Allora il sindaco di Genova Marco Bucci aveva deciso di attivare una postazione fissa di vigilanza per la stagione balneare, quindi fino al 15 settembre.

"La pericolosità della spiaggia di Murcarolo in caso di mare agitato è stata evidenziata anche dai vigili del fuoco - aveva detto il sindaco - è necessario mettere una vigilanza fissa sulla spiaggia perché quando c'è mare grosso ci sono correnti e onde molto pericolose: se c'è mare, nella spiaggia di Murcarolo va fatta attenzione. Ci stiamo lavorando, e contiamo di farlo a breve, ci stiamo organizzando".