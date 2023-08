Undici gatti e tre cani sequestrati in un appartamento "lager"

Undici gatti e tre cani detenuti in un appartamento "lager" sono stati sequestrati a Quezzi.

Dopo la segnalazione dei residenti di odori nauseabondi che provenivano da quel piano del palazzo, gli agenti della polizia locale con i veterinari dell'Asl3 avevano tentato un primo intervento a luglio ma la proprietaria di casa non li aveva lasciati entrare e si erano così attivati i servizi sociali: oltre agli animali, anche la donna viveva in condizioni igieniche preoccupanti.

Questa mattina la task force ci ha riprovato e questa volta con successo. Cani e gatti sono stati prelevati dall'appartamento e affidati, come da prassi, alla Croce Gialla per il trasporto in canile dove si trovano ora in sequestro amministrativo.

Per la signora è stato attivato il centro di salute mentale in modo da offrirle supporto.