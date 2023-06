Morto in casa da settimane, nessuno lo cercava

Tragedia della solitudine a Quezzi. Un uomo era morto da settimane, ma nessuno se ne era accorto.

Le forze dell'ordine sono state allertate soltanto ieri pomeriggio e sono intervenute nell'appartamento. Il corpo dell'anziano era già in fase di decomposizione. Molto probabilmente è morto per un malore improvviso. Gli agenti hanno trovato la casa in ordine e la serratura della porta d'ingresso chiusa dall'interno, il che farebbe escludere una morte violenta per mano di terzi.

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e il pm di turno valuterà se disporre l'autopsia.