Tratto di marciapiede crolla su stabilimento balneare

Mentre proseguono i lavori per il ripristino del marciapiede, che ha ceduto in via Quarto, l'ex candidata alla presidenza del Municio Levante, Serena Finocchio, si domanda se le istituzioni locali, negli ultimi anni, abbiano fatto abbastanza dal lato del monitoraggio del territorio.

"Alcuni giorni fa - ricorda Finocchio - ha ceduto il marciapiede in via Quarto altezza Bai, portando al temporaneo blocco delle utenze elettriche in zona e ingenti danni ai Bagni Doria sottostanti. Tutto ciò accadeva nei primi giorni di giugno e senza troppi giri di parole si può tranquillamente affermare che si tratti di una tragedia mancata. Dico questo perché non si è trattato di un crollo di una parte del marciapiede verso mare, ma di un distacco di una cinquantina di metri di tratto pedonale con annessa ringhiera e blocchi di pietra".

"Subito a ridosso del manto stradale - prosegue la consigliera del Municipio Levante - si trova lo stabilimento balneare, il quale a inizio stagione si trova a questo punto in una situazione comunque di forte disagio (è comunque andata molto, ma molto bene!). Il punto della situazione è questo: in una regione comunque molto fragile come la Liguria, che si trova a metà tra i pendii delle colline e la zona costiera, il monitoraggio del territorio, ancora di più, ricopre un ruolo centrale nella sicurezza di tutti noi".

"Dobbiamo cambiare completamente mentalità - conclude Finocchio -: Comune e Regione dovrebbero investire molto di più nella manutenzione ordinaria e nel controllo capillare del territorio, l'unica ricetta possibile per prevenire nuovi danni irreparabili o addirittura nuove tragedie. Mettiamoci in mezzo un clima sempre più in forte cambiamento e la ricetta è fatta. Non possiamo più aspettare con le mani incrociate: voi cosa ne pensate? Si è fatto abbastanza secondo voi in questi ultimi anni?".