Covid, viola l'isolamento e va al bar: 57enne denunciato e multa al barista

Anche nei giorni scorsi sono andati in scena i controlli della Polizia sul territorio genovese, finalizzati alla

verifica del rispetto delle attuali normative anticovid, nonché alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. Il bilancio degli ultimi giorni è di due persone denunciate e due multate. Nei controlli sono stati coinvolti i poliziotti della questura, i commissariati sezionali e del Levante ligure, la vivisione Polizia amministrativa e sociale e il reparto prevenzione crimine Liguria.

A Chiavari

In particolare gli uomini del Commissariato di Chiavari, nei vari controlli nei locali della riviera, hanno trovato una 65enne consumare all’interno di un bar senza green pass, e hanno sanzionato sia l’avventore che il gestore del locale per omesso controllo.

In Valpolcevera

Durante un controllo in un bar della Valpolcevera è stato denunciato un 57enne sottoposto a restrizione sanitaria per mancato rispetto delle misure di contenimento; anche in questo caso è stato sanzionato anche il proprietario del bar per mancata verifica del certificato verde.