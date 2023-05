Pusher ingoia 8 dosi di droga per evitare il sequestro: finisce in ospedale

Il nucleo centro storico della polizia locale, insieme all’unità territoriale centro, ha arrestato un pusher: si tratta di uno straniero, colto in flagranza a vendere crack a un italiano. L’acquirente è stato fermato e ha confermato di essere un cliente abituale dell’uomo che, dopo un tentativo di fermo, ha provato a scappare in maniera rocambolesca.

L’arresto è stato eseguito il 19 maggio e convalidato il giorno dopo, 20 maggio, nell'ambito di un maxi servizio della polizia locale, con l’applicazione da parte del giudice del divieto di dimora a Genova e provincia.

Tuttavia, durante l’interrogatorio, l’uomo ha confessato di aver ingerito, al momento del fermo, alcune dosi di sostanze per evitarne il sequestro. È stato dunque accompagnato al pronto soccorso del san Martino dove ha espulso tre involucri di crack, tre di cocaina e due di hashish. Ciò ha portato a un nuovo arresto e al giudizio per direttissima avvenuto il 22: qui è stato convalidato l’arresto e confermata la misura cautelare del divieto di dimora in Genova e provincia.

In tutto sono stati sequestrati 220 euro e 0.47 grammi di droga.