Infortuni sul lavoro, in arrivo nuovi ispettori

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 marzo 2024 Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta la ripartizione degli operatori del servizio Psal, rispetto alle esigenze delle diverse Asl, e la data di assunzione.

Il consigliere ha rilevato che in molte occasioni è stato chiesto di implementare il personale di quel servizio e che nel 2023 risultano assunti 72 nuovi tecnici da assegnare allo Psal mentre, solo nelle prime settimane di febbraio 2024, ci sono stati in Liguria due morti sul lavoro.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha illustrato i dati forniti dagli Psal delle Asl: in Asl1 risulta l'assunzione di due unità, in Asl2 sono stati stabilizzati due tecnici e nei prossimi mesi ne arriveranno altri 6, all'Asl3 sono stati assegnati, nel 2024, 10 tecnici, che prenderanno tutti servizio entro aprile 2024, all'Asl4 sono state assegnate tre unità e, infine, in Asl5 è prevista l'assunzione di cinque tecnici entro il maggio prossimo.