Tribunale dei minori, protesta per carenza personale: “Situazione gravissima”

Presidio questa mattina davanti al palazzo di giustizia per denunciare la grave carenza di personale del tribunale dei minori di Genova.

"Gravissima situazione al tribunale per i minori di Genova dove la carenza ha raggiunto oltre il 50% ovvero su 41 unità anorganico necessario ci troviamo soltanto con 19 in questo momento", denuncia Luca Infantino, segretario generale Fp Cgil Genova.

"Pensiamo a queste famiglie legate ai minori con una problematica che si accentuata in città legata all'arrivo in città di minori non accompagnati, non solo abbiamo anche ritardi provocati da tutto quello che è il sistema delle adozioni, con la carenza del personale tutto viaggia molto a rilento".

Sul tavolo anche le problematiche legate all’avvio del processo civile telematico senza alcun adattamento alla materia legata all’ambito minorile e l’aumento del carico di lavoro in ambito penale e civile. La Fp Cgil chiede alla Presidente della Corte d’Appello di Genova che vengano prese adeguatamente in considerazione le richieste avanzate. La Fp Cgil richiede inoltre il ripristino di corrette relazioni sindacali attraverso l’immediata convocazione di un tavolo urgente finalizzato a definire le misure necessarie atte a garantire la regolare prosecuzione del lavoro degli Uffici del Tribunale per i minori.