Segnalati sei casi di scabbia norvegese al pronto soccorso del San Martino

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino segnala 6 casi di scabbia norvegese presso il Pronto Soccorso, coinvolti 6 infermieri della struttura.

I professionisti sono stati prontamente sottoposti a visite accurate di controllo e sono stati subito attivati i protocolli terapeutici del caso.

"Sotto monitoraggio il restante personale del Pronto Soccorso, in sicurezza e assolutamente fruibile dalla cittadinanza senza alcun rischio", scrive in una nota il policlinico.

La scabbia è una malattia infettiva contagiosa, causata da un acaro (Sarcoptes scabiei) che è in grado di vivere e di riprodursi solo su ospiti a sangue caldo: uomo e animali.

La malattia è diffusa in tutto il mondo con andamento epidemiologico irregolare. Può colpire persone di ogni ceto sociale, indipendentemente dall’ igiene personale e non fa distinzioni di età o sesso, è endemica in molti paesi sviluppati; più frequente d’inverno.

Nell’ ultimo decennio in Italia e nel nostro territorio si è riscontrato un progressivo incremento dei casi, probabilmente a seguito della crescente diffusione dei viaggi turistici in paesi dove la malattia è molto diffusa, per gli ingenti flussi migratori di recente intervenuti, nonché per l’accresciuta attenzione dei medici, che permette di identificare casi che un tempo sarebbero passati inosservati.