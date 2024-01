Spaccio di droga, un arresto e due denunce

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto una persona e ne hanno denunciate altre due per spaccio di droga.

Nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio 2024 il nucleo operativo della compagnia di San Martino, a seguito della sospensione della misura alternativa e contestuale ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova per i reati di detenzione di stupefacenti ed evasione, ha tratto in arresto un ecuadoriano di 42 anni con pregiudizi di polizia. Dopo le formalità è stato trasferito nel carcere di Marassi.

I carabinieri della stazione Maddalena, nel corso dei consueti controlli nel centro storico, giovedì pomeriggio in vico del Fornaro hanno identificato un 26enne del Ciad con pregiudizi di polizia. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish e una dose di crack nonché una modesta somma di denaro provento dell'illecita attività e pertanto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte, in via Andrea Doria, un gambiano di 23 anni, con pregiudizi di polizia, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di otto grammi di hashish e la somma di oltre 100 euro, provento dell'illecita attività, pertanto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.