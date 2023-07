Aggredito mentre rincasa con la figlia e rapinato, paura in serata

Nei pressi della stazione della metropolitana di Principe, in piazza Bersaglieri d'Italia, un uomo che stava rincasando con la figlia è stato afferrato per la nuca e derubato. È successo intorno alle ore 21:50 di venerdì 30 giugno 2023, la polizia è intervenuta e ha arrestato un 48enne per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Dopo l'aggressione il rapinatore ha prelevato da un borsello i contanti, circa 60 euro, ma prima di fuggire ha restituito il portafoglio. L'uomo ha chiamato subito il 112 e al loro arrivo gli agenti, anche grazie alle indicazioni fornite, hanno trovato il malvivente che si stava ancora aggirando per la piazza.

Da subito il 48enne ha assunto un atteggiamento ostile sia nei confronti dei poliziotti che dei passanti estranei all’accaduto. Dopo una breve colluttazione l’uomo è stato accompagnato in questura; l'autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima.