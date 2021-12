Scoperto laboratorio di abbigliamento falso, sequestrati oltre 3.600 pezzi

Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di contraffazione nel centro storico genovese, militari del nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Genova e agenti della polizia locale nucleo polizia commerciale hanno effettuato un appostamento nelle adiacenze e nell'ingresso del civico 1 di vico Primo dello Scalo a Genova dove, da precedente attività info-investigativa, si era scoperto dell'esistenza di magazzini/laboratori dediti alla produzione e allo stoccaggio di merce contraffatta.

Durante la fase di appostamento, all'esterno dell'abitazione corrispondente all'interno 1 dello stabile, gli agenti hanno potuto udire rumori riconducibili all'utilizzo di macchine da cucire. Insospettiti da tale circostanza, gli operanti hanno bussato alla porta dell'appartamento, che, dopo qualche istante, è stata aperta da un soggetto di presumibili origini extracomunitarie, già noto ai militari.

La persona non era in grado di esibire alcun documento circa la provenienza delle merci. Considerata quindi la palese flagranza di reato, avendo fondato motivo di ritenere che all'interno dell'appartamento in parola si trovassero nascoste cose o tracce pertinenti al reato, gli operanti sono entrati e, alla presenza del soggetto, hanno proceduto a una perquisizione d'iniziativa dell'immobile.

I beni rinvenuti sono stai quantificati in complessivi 3.634 pezzi tra etichette, capi d'abbigliamento e accessori riportanti il marchio di famose case di moda contraffatto, cinque macchine da cucire e 27 rocchetti di filo colorato utili al loro assemblaggio. Tutta la merce è stata a sequestrata.