Meteo Liguria: weekend con bollino giallo per caldo (ma anche possibili rovesci)

Non si ferma il caldo: secondo il bollettino giornaliero emesso dal Ministero della Salute, a Genova è previsto il bollino giallo per ondate di calore per tutto il weekend, compresa la giornata di oggi, venerdì 21 luglio.

Secondo le comunicazioni odierne, domani, sabato 22 luglio, la temperatura alle 8 del mattino sarà di 25 gradi, che diventeranno 28 alle 14 e la temperatura massima percepita (che tiene conto di quella dell'aria e dell'umidità residua) sarà di 33 gradi. Domenica alle 8 ci saranno già 24 gradi, che diventeranno 28 alle 14 e la temperatura massima percepita sarà nuovamente di 33 gradi.

Per il resto, sulla Liguria oggi resta bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Sabato invece, per Arpal, sarà una giornata instabile con possibili rovesci o temporali. Domenica soleggiato e temperature massime in aumento.

Il livello 1 di pre allerta - ovvero il bollino giallo - indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.