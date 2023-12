Presepe vivente a Granarolo: potenziata la cremagliera, gli orari

Domenica 17 dicembre 2023 andrà in scena il 'Presepe vivente' del Borgo di Granarolo. Per l'occasione Amt ha potenziato il servizio della Cremagliera per permettere ai visitatori di raggiungere agevolmente la manifestazione. Previste anche modifiche al traffico.

Il programma di Amt prevede un incremento delle corse programmate tra le ore 11 e le ore 21, con partenza ogni 30 minuti dai capolinea. Di seguito l’orario

Partenze da Granarolo

08, 08.40, 09.20, 10.20, 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30 19, 19.30, 20, 20.40

Partenze da Principe

08.20, 9, 9.40, 10.40, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19,45, 20.20, 21.