Pilone corroso dalla ruggine a Pra', Avvenente (Italia Viva): "È pericoloso"

Mauro Avvenente, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, ha inviato al sindaco di Genova Marco Bucci un’interrogazione a risposta scritta per conoscere le intenzioni dell'amministrazione di fronte allo stato di uno dei piloni che sorreggono la passerella pedonale alla foce del Rio San Pietro a Pra'. Tante le segnalazioni di cittadini preoccupati di cui Avvenente si è fatto portavoce.

"Uno dei piloni - scrive Italia Viva in una nota - è così corroso dalla salsedine e dalla ruggine da costituire un pericolo per i molti cittadini che la attraversano e richiedere l’urgentissimo intervento dell’amministrazione pubblica".

"La zona a bordo mare - prosegue Italia Viva - è molto frequentata ed evidentemente lo stesso salino dell’acqua marina che si unisce al rio in prossimità della foce, ha provocato un’usura che non deve cadere in ulteriore incuria. Altrimenti crescerà ulteriormente la preoccupazione delle persone che chiedono solo di frequentare la zona in piena sicurezza".