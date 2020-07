Lite fra sorelle, la polizia scopre piante di marijuana nell'orto

Poco prima delle 8 di martedì 28 luglio 2020 la polizia è intervenuta in via Diano Marina a Pra' per una lite tra sorelle, scoprendo che una si era resa responsabile di coltivazione di sostanza stupefacente.

La donna, una 44enne, insieme al fidanzato 42enne, aveva piantato nel giardino adibito ad orto, mischiate ad altre culture, otto piante di marjuana.

Gli agenti hanno denunciato la genovese e il 42enne marocchino, entrambi con precedenti, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti hanno anche trovato un sacchetto di semi della medesima sostanza e un bilancino di precisione.