Minaccia un vigilante e spintona i carabinieri, denunciato

Nella mattinata di mercoledì 18 agosto 2021 i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull'identità personale un 45enne di origini marocchine.

I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta d’intervento da parte di un addetto alla sicurezza dell’area Marina Porto Antico.

Il 45enne, pregiudicato e presente in maniera irregolare in Italia, aveva minacciato il vigilante e spintonato anche i carabinieri nel corso della serata precedente, in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. Successivamente non aveva voluto fornire le proprie generalità ai militari intervenuti.