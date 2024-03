Parcheggiatore abusivo molesto e recidivo: intervento dei carabinieri

Tre denunce nell'ambito dei controlli svolti dai carabinieri della stazione della Maddalena nelle ultime ore.

La prima a carico di un 60enne originario del Senegal, con precedenti, per commercio di prodotti falsi e ricettazione poiché sorpreso a vendere capi di vestiario e accessori contraffatti di note marche nell’area del Porto Antico di Genova. Nella stessa zona un altro senegalese 51enne è stato invece denunciato per reiterato esercizio di attività di parcheggio abusivo. L’uomo, gravato da precedenti, era già stato sanzionato amministrativamente da parte dei militari di Maddalena, ma nonostante l’ammonimento ha proseguito la propria attività illecita, con modalità che avevano più volte infastidito gli utenti del parcheggio. I carabinieri hanno anche sequestrato il denaro che aveva in tasca.

Nei guai, infine, un minorenne sorpreso a vendere droga a un 53enne. Anche il giovane aveva precedenti, sono stati sequestrati dieci grammi di hashish e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

