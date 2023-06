Uomo minaccia di gettarsi dal ponte Monumentale, via XX chiusa e poi riaperta

Ampio dispiegamento di forze e via Venti Settembre chiusa al transito dalle ore 22:30 di venerdì 9 giugno 2023. Un uomo è salito sul ponte monumentale minacciando di gettarsi nel vuoto. Nel centro di Genova sono intervenuti i vigili del fuoco con un carrello elevatore e un grosso gonfiabile a protezione della strada, i volontari della Croce Blu di Castelletto, la polizia locale la polizia di Stato.

Secondo quanto raccolto sul posto da Genova Today si tratta di un pescatore che già in passato era salito sul ponte Monumentale minacciando di suicidarsi. I pompieri, che in altre circostanze avevano impiegato diverse ore per convincerlo a scendere, una volta anche con l'intervento del sindaco Bucci, si sono issati sulla rete e hanno instaurato un dialogo convincendolo a tornare sui propri passi. Intorno alle ore 23:10 l'uomo è stato riportato a terra e affidato al personale del 118 per il trasferimento all'ospedale Galliera in codice verde.

L'uomo ha raccontato ai pompieri di essere disperato perché sarebbe rimasto senza pensione, in passato aveva riferito altri problemi: il sequestro della barca e le difficoltà a ricevere gratuitamente alcune medicine.

Alle 23.45 via XX è stata riaperta, tutti i mezzi compresi i bus hanno potuto riprendere il transito regolare.