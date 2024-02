VIDEO | Frana sulla carreggiata: strada chiusa, Pieve Alta isolata

Il maltempo di queste ore sta provocando danni anche a levante: a Pieve Ligure nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio una frana ha interrotto via Roma, la strada che porta a Pieve Alta.

La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, come specifica il Comune di Pieve Ligure, all'altezza della prima curva, tra il civico 20 e 24.

I ragazzini che vanno a scuola a Pieve Alta, per scendere verso valle, hanno dovuto percorrere una creuza a piedi.

Nello smottamento è rimasta lievemente ferita una donna di 40 anni: sul posto la Croce Verde di Bogliasco ma per fortuna non è stato necessario portarla in ospedale.