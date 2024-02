Precipita dalla scogliera e finisce in mare, paura nella notte per un giovane

Bagno fuori stagione nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 per un giovane, finito in mare a Pieve Ligure. Intorno alle 5.20 la ragazza che era con lui ha telefonato al 112 e da lì è partita la mobilitazione dei mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti l'automedica Golf 6, un'ambulanza della Croce Rossa di Sori e la capitaneria di porto. Allertati anche i vigili del fuoco, ma, mentre raggiungevano il luogo indicato, la situazione si è risolta e loro hanno potuto fare rientro alla base.

L'incidente è avvenuto allo scalo Torre sotto la stazione ferroviaria. Il giovane è riuscito a uscire da solo dall'acqua. Le sue condizioni si sono rivelate non gravi tanto che, dopo essere stato medicato sul posto, non è stato portato in ospedale.