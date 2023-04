Turista cade e batte la testa, interviene l'elicottero

Una turista tedesca è stata soccorsa sul monte di Portofino, nella zona di Pietre Strette, e portata in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 12.40 di sabato 1 aprile 2023. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dei Volontari di Ruta, oltre al soccorso alpino, e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

La donna, per fortuna non grave, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con un trauma cranico. Con la bella stagione, quasi ogni fine settimana l'elisoccorso deve intervenire sul monte di Portofino, dove la maggior parte degli incidenti avvengono a causa di un'attrezzatura inadeguata.

Non è il caso di oggi, ma sovente i soccorritori riferiscono di persone, vittime di infortuni, perché munite solo di infradito.