Animalisti in rivolta per la cattura dei piccioni nelle stazioni di Principe e Brignole

Animalisti in rivolta per la cattura dei colombi nelle stazioni genovesi. L'associazione Gaia Animali e Ambiente ha spiegato che, dopo aver intrapreso diverse azioni per fermare la pratica del 'bird control' nelle stazioni italiane, è stata anche depositata un'interrogazione in Parlamento. Devis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha così chiesto chiarimenti al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, per conoscere le modalità di cattura ,trasporto e detenzione dei colombi provenienti in particolare dalle stazioni ferroviarie di Genova Piazza Principe e Brignole. Secondo gli animalisti "la procedura risulta avere numerosi lati oscuri".

Gaia Animali e Ambiente spiega di aver già inviato richieste di chiarimenti e di aver chiesto il blocco delle catture perché, secondo la delegazione genovese, "alcuni piccioni catturati sarebbero poi stati uccisi e la sorte di questi animali non è chiara". L'associazione ha anche chiesto l'intervento del comando dei carabinieri forestali della Liguria.

"Ma soprattutto - rimarca Edgar Meyer, presidente nazionale di Gaia - la cattura dei piccioni non sarebbe consentita perché si tratta di animali selvatici allo stato libero, ai sensi della sentenza numero 2598 del 26 gennaio 2004 della sezione III penale della Corte Costituzionale, eventuali interventi devono prevedere precisi piani di controllo per la gestione degli animali mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che, a quanto risulta, non sono stati messi in pratica, a partire dalla sterilizzazione farmacologica. Subito occorre fermare ogni intervento, questo è periodo di nidificazioni e nascita dei piccoli. Vogliamo risposte".