Calci, pugni, morsi e schiaffi alla compagna incinta

Un 37enne genovese è stato arrestato dalla Polizia a San Fruttuoso. L'uomo, che aveva picchiato per mesi la propria compagna in stato di gravidanza, è stato portato nel carcere di Marassi in esecuzione di un ordine di misura cautelare emesso dal Tribunale di Genova per maltrattamenti contro familiari e lesioni aggravate.

L’uomo, a partire dallo scorso aprile, aveva sottoposto a un abituale regime di maltrattamenti la sua convivente, peraltro in stato di gravidanza. Nel corso di liti per futili motivi il 37enne, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, aveva assoggettato la partner tramite continue aggressioni verbali, umiliazioni e percosse, mai denunciate da lei per paura di ritorsioni.

In un’occasione l’aveva minacciata di morte stringendole le mani alla gola e dopo qualche giorno l’aveva colpita con schiaffi, pugni, calci e morsi, ferendola al volto col lancio di un posacenere. I poliziotti in quella circostanza erano intervenuti denunciandolo.

Il 6 ottobre la donna è stata costretta a rifugiarsi a casa di una vicina perché il compagno aveva tentato di strangolarla. Gli agenti avevano trovato la casa a soqquadro con diversi vetri di bottiglia sparsi a terra e numerosi coltelli a vista. La vittima, che presentava dolori al collo e alle costole, lividi sui polsi, graffi sulla fronte e il segno di un morso sulla spalla, è stata portata in ospedale e dimessa con dieci giorni di prognosi.

Ieri, martedì 12 ottobre 2021, i poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno portato l’uomo nel carcere di Marassi.