Pegli, colpo con "spaccata" in gioielleria: auto usata come ariete

Ancora una colpo con “spaccata” a Genova, questa volta a Pegli, dove a essere presa di mira è stata una gioielleria di via Martiri della Libertà.

I ladri sono entrati in azione intorno alle 4,30, spingendo una macchina contro la vetrina e mandandola in frantumi. A quel punto sono entrati, con una mazza si sono accaniti sulle vetrinette e hanno afferrato quanti più gioielli possibile e sono scappati a piedi lasciando l'auto nella vetrina.

I residenti della zona, sentendo il frastuono provocato dalla "spaccata", sono corsi alle finestre, hanno visto quanto stava succedendo e hanno chiamato la polizia.

Sul posto sono intervenute prima le Volanti dell'Upg, poi sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della questura di Genova, che stanno ora indagando: il bottino è ancora da quantificare, ma la maggior parte dei gioielli era custodita in cassaforte - che non è stata toccata - e il danno maggiore al momento sembra essere quello delle vetrine in frantumi.

Soltanto due settimane fa un'altra furto con la stessa modalità era stata messa a segno nella boutique Louis Vuitton di via Roma, nel centro di Genova.