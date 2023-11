Cantiere 'eterno' in salita degli Angeli: pavimentazione completata entro aprile 2024

Dovrebbero partire tra tre mesi i lavori di pavimentazione della mattonata di salita degli Angeli, termine previsto entro aprile 2024.

Per ripercorrere le ultime vicissitudini dell'antica creuza bisogna tornare al 2016, quando l'esplosione di una tubatura ha creato una voragine nella strada: da allora c'è un cantiere attivo da parte di Ireti, già oggetto di interrogazioni e discussioni in consiglio comunale e municipale.

La situazione è rimasta però immutata negli anni, peggiorando anche con le piogge di settembre che hanno fatto saltare l'asfaltatura temporanea, spargendo i detriti per la creuza.

Le ultime novità, ovvero il cronoprogramma per completare la pavimentazione, sono arrivate in consiglio comunale con un'interrogazione di Alessio Bevilacqua (Lega) e la risposta dell'assessore Sergio Gambino: "Sono stati terminati i lavori di sostituzione di vecchie tubature in ghisa con nuove condotte in acciaio - replica Gambino -. I lavori sono andati avanti lentamente a causa della presenza di condotte fognarie miste e nere, senza contare che il cantiere è stato rallentato da difficoltà logistiche dovute alla mattonata stretta che ha complicato l’approvvigionamento dei materiali, oltre alla presenza costante dell’assistenza archeologica durante la fase di scavo per la rilevanza del sito a fini storici e culturali".

In questi giorni si sta ultimando il posizionamento dei nuovi contatori idrici nei pozzetti collocati lungo la salita, quindi si procederà con Aster e la soprintendenza ai lavori di ripavimentazione che partiranno tra tre mesi. Il cantiere durerà altri 90 giorni, quindi la conclusione dei lavori è prevista entro il mese di aprile 2024.

Riguardo ai recenti danni causati dal maltempo, Gambino chiarisce che "sono stati immediatamente ripristinati e nei prossimi mesi è previsto il potenziamento delle caditoie al fine di limitare i disagi legati alle piogge".