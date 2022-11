Parco delle Dune e baia dei bambini a Pra': a che punto siamo

Il parco delle Dune di Pra' prende forma: sono terminate le attività di piantumazione e di posa del manto erboso dei primi 750 metri della passeggiata, informa il sindaco di Genova Marci Bucci. L'area avrebbe dovuto essere pronta per l'estate 2022 per creare una 'zona filtro' tra porto e città, sulla Fascia di Rispetto, ma i lavori sono ancora in corso.

In parallelo è in conclusione la realizzazione della prima “baia” dedicata ai più piccoli con l’installazione delle ultime strutture per il gioco dei bambini e la predisposizione degli impianti di irrigazione e illuminazione.

"L'area - dice Bucci, pubblicando sui social le fotografie che riproponiamo qui sotto - diventerà un vero e proprio polmone verde per la città, un'area ideale per il tempo libero e per praticare attività sportive". L’intervento è inserito nel programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto.

"Sono convinto da anni che dalla Fascia di Rispetto passi gran parte del riscatto del ponente genovese - è il commento del consigliere comunale ponentino Paolo Gozzi (Vince Genova) - e questo progetto in via di definizione è un tassello fondamentale di quel percorso".