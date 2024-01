Parcheggio interrato di piazzale Kennedy, iniziati i lavori

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 16 gennaio 2024 Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali autorizzazioni sono state rilasciate dalla Regione al Comune di Genova per poter scavare alla foce del torrente Bisagno per realizzare in piazzale Kennedy un parcheggio sotterraneo di 7.500 metri quadri.

La consigliera ha ricordato che l'area è definita 'a pericolosità da alluvione elevata' nelle mappe dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale nel Piano di gestione del rischio alluvionale 2022.

L'assessore alle infrastrutture e alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha precisato che l'area ricade fra quelle a 'media pericolosità idraulica' e inondabile con una frequenza duecentennale e che, rispetto al Piano di gestione rischio alluvioni (Pgra), è ammessa la realizzazione del volume interrato in quanto il tirante idrico duecentennale è inferiore a 30 cm.

L'assessore ha aggiunto che, secondo l'Autorità di bacino, una volta realizzato lo scolmatore del Bisagno l'area ricadrà in fascia C.

"In piazzale Kennedy sono iniziati i lavori - dichiara Candia - al nuovo parcheggio interrato in un'area che, senza lo scolmatore, è considerata a elevato rischio alluvionale. Con il nuovo Regolamento legato al Piano di Gestione del rischio alluvionale non sarebbe stato possibile avviare questi lavori, ma la Regione sta temporeggiando l'approvazione per permettere a Bucci di sfruttare un vuoto normativo e aprire i cantieri in un'area, che secondo le mappe della pericolosità dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale nel Piano di gestione del rischio alluvionale 2022 è considerata 'a pericolosità da alluvione elevata'".

"I lavori per lo scolmatore del Bisagno si sarebbero dovuti concludere nel 2023 mentre oggi sappiamo che la nuova scadenza è stata spostata ad aprile 2025 - aggiunge la consigliera regionale -. Se le due opere, scolmatore e parcheggio, sono collegate, ci chiediamo cosa potrà succedere al cantiere in caso di ulteriori ritardi. Si bloccherà tutto?".

Per Selena Candia il caso del parcheggio di piazzale Kennedy è assimilabile al caso dei nuovi forni crematori, sempre nel Comune di Genova. "Ancora una volta ci troviamo di fronte a una Regione, che rallenta l'approvazione di una nuova norma per permettere a Bucci di costruire sfruttando vuoti normativi - osserva Candia -. Per i forni crematori si è autorizzata la costruzione di nuovi impianti prima dell'approvazione di un piano in grado di stabilire il reale fabbisogno, in questo caso si è avviato un cantiere prima dell'entrata in vigore della norma che di fatto non lo permetterebbe".

"Vogliamo vederci chiaro su questa vicenda - conclude Selena Candia - perché c'è in gioco la sicurezza delle persone: dei cittadini, che abitano in quella zona, e dei lavoratori, che stanno lavorando in un cantiere potenzialmente pericoloso anche per la loro incolumità".