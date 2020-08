Pappagallo in via d'estinzione notato e catturato da agenti della Locale

Due agenti del reparto Sicurezza urbana della Polizia Locale liberi dal servizio sono riusciti a catturare un raro esemplare di pappagallo Ara Ararauna che era scappato al proprietario per una disattenzione.

Qualche giorno fa un agente aveva notato in via Venezia, a San Teodoro, un pappagallo di grandi dimensioni in stato di difficoltà. Dopo averlo fotografato ha inviato le foto a un sovrintendente dello stesso reparto appassionato di questo genere di animali il quale ha intuito che si trattasse di un Ara Ararauna, appartiene a una specie tutelata dalla convenzione di Washington-Cites in quanto a rischio estinzione.

Il sovrintendente, organizzatosi con idonei mezzi di recupero e trasporto in sicurezza, si è diretto subito sul posto, ma il pappagallo era già volato via. Ha provato a cercarlo per circa un'ora, ma alla fine ha desistito con l'arrivo del buio. Poco dopo, però, alcuno passanti hanno segnalato la presenza dell’animale in vico chiuso del Portico, nella zona degli Angeli, a poca distanza dal primo avvistamento.

Sul posto, col sovrintendente di polizia locale è arrivata la guardia zoofila volontaria Gian Lorenzo Termanini. Il poliziotto, che sa bene come trattare questi volatili, è riuscito a catturare l'animale semplicemente invitandolo porgendo il braccio e un po' di cibo.

Il sovrintendente, che è organizzato per ospitare animali di questo genere avendone alcuni, lo ha custodito per la notte, quindi il giorno successivo ha comunicato il ritrovamento e la detenzione del raro animale al Servizio Territoriale Cites di Genova.

Per il benessere del pappagallo, in stato di estremo stress, il sovrintendente ha provveduto a trasferirlo con urgenza presso la “Associazione Pappagalli in Volo” con sede a Verrua Po in provincia di Pavia dove è stato stato stabilizzato e seguito da specialisti.

A seguito di annunci di rintraccio pubblicati su vari social network solo qualche giorno dopo l’affidatario del pappagallo ha fornito tutta la documentazione necessaria per provare l’ottemperanza alle norme che tutelano le specie tutelate dalla convenzione di Washinton. Anche di questo è stato prontamente informato il Servizio Territoriale Cites di Genova che dopo un paio di giorni ha dato l'autorizzazione alla restituzione all’avente diritto.

Il sovrintendente, sempre libero dal servizio, è andato a recuperare l’animale a Pavia per poi successivamente restituirlo al suo affidatario. L’intervento degli operatori del reparto Sicurezza Urbana, in totale volontariato e fuori servizio, ha permesso di mettere in sicurezza un animale in grave rischio d’estinzione.