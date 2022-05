'Chi nu cianze nu tetta', Papa Francesco cita il proverbio genovese

'Chi nu cianze nu tetta’. Papa Francesco si è rivolto ai cresimandi genovesi presenti a un incontro a Roma con il tipico detto genovese traducibile in 'chi non piange non ottiene nulla'.

Un simpatico siparietto che ha regalato un sorriso ai tanti presenti. "Anch’io - ha poi detto - ho avuto un papà genovese e so cosa vuol dire".

"Un messaggio emozionante e molto simpatico - ha commentato il presidente di Regione Liguria - rivolgendosi ai ragazzi dalla 'Papamobile' li ha invitati a essere generosi, al contrario di quello che generalmente si dice degli abitanti di Genova. La nostra comunità ama Bergoglio che è già stato a Genova nel 2017, e oggi rinnoviamo l’invito a ritornare da noi e riabbracciare la nostra città anche per visitare le neo nato museo dell’Emigrazione che raccoglie i nomi delle persone che sono partite da Genova per le Americhe, tra cui i genitori di Bergoglio, Maria Sivori e Jorge Mario".