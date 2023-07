Palazzo di via Terpi, prima notte fuori per 31 famiglie: si attendono gli interventi per recuperare i beni

Prima notte fuori per i residenti della palazzina del civico 20 A di via Terpi: dopo l'evacuazione dell'edificio, 31 famiglie hanno dovuto lasciare la propria abitazione per stanotte e non solo, perché si prevede che i tempi per capire se la costruzione è sicura possano essere lunghi. Dodici persone, tra cui anche un minorenne e due anziani, sono state sistemate in albergo in sei nuclei, mentre altre 30 (18 nuclei) hanno trovato sistemazione in modo autonomo e adesso attendono di capire quando potrà avvenire il recupero dei loro beni, rimasti negli appartamenti, insieme ai vigili del fuoco.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 luglio, quando alcuni sensori - installati per controllare la stabilità delle fondamenta del palazzo - hanno rilevato "movimenti" sospetti e si sono messi a suonare. L'edificio era interessato da alcuni lavori di messa in sicurezza. Sul posto, che si trova proprio sopra il cantiere dello scolmatore del Bisagno, subito la protezione civile, i vigili del fuoco, gli ingegneri del Comune e della ditta che si sta occupando dei lavori, che in serata hanno deciso di evacuare l'edificio.

"Abbiamo attivato il piano di emergenza di Protezione civile - ha detto l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - per un'immediata sistemazione dei residenti. Con la polizia locale e i volontari siamo sul posto e vicini alle famiglie coinvolte, pronti a soddisfare ogni loro esigenza".