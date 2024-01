Guasto a un tubo: diverse vie senza acqua

Guasto a una tubatura e niente acqua in diverse strade di Oregina nella mattinata di domenica 28 gennaio 2024.

La fornitura idrica è stata interrotta in via Paolo della Cella, via Casaccia, via Carbone e zone limitrofe per consentire l'intervento di riparazione, inevitabili i disagi per gli abitanti della zona. Sul posto stanno intervenendo i tecnici di Ireti.

