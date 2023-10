Obbligo gomme e catene da neve: quando e dove

Nonostante le temperature ancora sopra la media di questo autunno, la stagione invernale si prepara ad arrivare, edè dunque importante prepararsi al meglio all’arrivo del freddo, soprattutto in automobile. Il prossimo novembre scatta infatti per tutti gli italiani l’obbligo di montare le cosiddette dotazioni invernali (gomme o catene) su alcune strade e autostrade, e in presenza di condizioni meteo avverse.

Quando scatta l'obbligo a Genova e in Liguria

Per quanto riguarda la Liguria, l'obbligo parte dal 15 novembre al 15 aprile nelle provincie di Imperia, La Spezia e Savona. A Genova e Città Metropolitana invece l’ordinanza scatta il 1 novembre e termina il 31 marzo.

Le multe

Attenzione: chi non monta gomme invernali o circola privo di catene da neve nelle zone in cui vige l’obbligo rischia una sanzione pecuniaria il cui importo dipende dalla tipologia di strada:

da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano;

da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano;

da 80 a 318 euro in autostrada.

L’agente può anche disporre del fermo del veicolo. In caso di caso di inosservanza del fermo è prevista una sanzione ulteriore di 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente. Sono previste multe anche per chi viaggia con pneumatici non omologati.

Come prepararsi per evitare sanzioni

Dallo scorso 15 ottobre è già possibile effettuare il cambio di gomme, ma il tempo stringe: per chi non ha ancora provveduto è consigliabile mettersi in regola entro mercoledì 15 novembre, giorno in cui scatta l’obbligo. Come? Per evitare sanzioni e spiacevoli conseguenze per sé e per gli altri automobilisti, è necessario montare delle gomme invernali o circolare muniti di catene da neve.

C’è anche chi opta per le gomme "all season" o "4 stagioni", pneumatici con caratteristiche ibride che garantiscono un’ottima tenuta in tutte le condizioni. Ovviamente molto dipende dalla zona in cui si vive o si circola maggiormente. Nelle regioni e nelle provincie più fredde e con specifiche ordinanze, potrebbe essere consigliabile scegliere le gomme invernali, pneumatici in grado di garantire una maggiore sicurezza non solo su strade innevate ma anche con freddo e pioggia, grazie alla speciale mescola più morbida che garantisce una miglior aderenza al terreno.