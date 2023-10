Due giovani a spasso sui binari: treni rallentati

Pomeriggio movimentato nel levante genovese. Intorno alle ore 13 di giovedì 12 ottobre 2023 sono state segnalate due persone che camminavano sui binari del treno all'altezza di Nervi.

Sono quindi partite le ricerche dei vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polfer e un'ambulanza della Croce Verde di Quinto. Le ferrovie hanno rallentato i treni in viaggio sulla tratta Genova-La Spezia e alla fine i due ragazzi sono stato intercettati all'altezza di Quinto. Inevitabili i disagi con ritardi fino a circa 20 minuti.

I giovani intercettati sono stati controllati dall'ambulanza, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale, poi sono stati affidati al personale di polizia per i necessari accertamenti e per capire il motivo per cui si trovavano a spasso sui binari.