Alghe al porticciolo e silenzio sui costi, "carriera di pochi vale più delle domande di molti"

L'invasione di alghe al porticciolo di Nervi torna al centro del dibattito politico, in particolare per quanto riguarda i costi di rimozione, piuttosto significativi in quanto si tratta di rifiuti speciali. L'opposizione in Municipio lamenta l'assenza di disponibilità da parte della maggioranza a fornire i dati e così ha deciso di rivolgersi direttamente al sindaco.

"Da ormai un anno - spiega il consigliere del M5S del IX Municipio Levante, Marco Mesmaeker - chiedo, insieme a tutta l'opposizione municipale, quali siano i costi sostenuti dal Comune di Genova per la ripetuta rimozione della posidonia dal porticciolo di Nervi e quali soluzioni si possano adottare per risolvere le nuove criticità dovute al recente progetto. Oggi, dopo un anno di non risposte a due differenti interrogazioni (con scuse a dir poco incredibili, tipo quella di essere 'insistente') abbiamo proposto di votare un'interpellanza al sindaco, in modo da chiedere una risposta direttamente al Primo cittadino Marco Bucci".

"In sintesi - si inserisce Serena Finocchio (Pd) -, il Municipio Levante rifiuta la richiesta di trasparenza e si oppone in modo squallido a fare chiarezza su dei conti pubblici, che devono rimanere tali: pubblici e alla portata di tutti".

"Prendiamo atto - concludono - che la maggioranza del Municipio non ha il coraggio di chiedere al proprio sindaco la trasparenza, che i cittadini di Nervi meritano. Hanno votato contro alla nostra richiesta: e sì che era una domanda banale, la cui risposta dovrebbe essere alla portata di ogni cittadino. Evidentemente, la carriera di pochi vale di più delle domande di molti. Quei pochi continuano a fuggire, ma noi li prenderemo!".