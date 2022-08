Mare mosso, cinque ragazzini in sup salvati dalla guardia costiera

Cinque minori in difficoltà sono stati salvati dalla guardia costiera al largo di Murcarolo a Nervi nel pomeriggio del 19 aogsto.

I ragazzi, tra i 14 e i 16 anni, erano a bordo di due tavole da sup ma non avevano fatto i conti con il mare agitato di questi giorni.

La segnalazione è arrivata da un bagnante che ha visto i giovani sbracciarsi, la ricerca è partita subito con la motovedetta cp 830 che ha indiviaduato il gruppo di amici e lo ha riportato a terra sano e salvo.

La guardia costiera sconsiglia l’utilizzo di tali natanti in caso di condizioni meteomarine non ottimali come quelle in atto.