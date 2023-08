Ordigno in mare, accertamenti a Nervi

Ampio dispiegamento di forze a Nervi, di fronte alla spiaggia di Caprafico, per il segnalamento di un ordigno in mare. Tutto è iniziato, nella serata di sabato 12 agosto 2023, alle 20.30 circa, dopo l'allarme lanciato da un sub, che ha notato qualcosa d'insolito sul fondale.

Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto che ha chiesto il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, l'ordigno è stato individuato e sono state effettuate alcune riprese video che consentiranno di svolgere ulteriori accertamenti. Successivamente verrà deciso il da farsi.

Oltre a molti 'curiosi' in via Murcarolo è presente anche la polizia di stato.