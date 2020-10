Pista ciclabile di corso Italia aperta alle auto, ma solo per il Nautico

Con un'ordinanza, che viene firmata in queste ore, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha deciso di sospendere per qualche giorno la pista ciclabile in corso Italia e corso Marconi, permettendo così il transito alle auto. Il provvedimento varrà fino a martedì 6 ottobre compreso.

La decisione è stata presa per favorire il deflusso del traffico nella zona della Foce, congestionato a causa del salone nautico. Le associazioni dei ciclisti urbani, interpellate in proposito, hanno dato il loro parere favorevole. Ma in poco tempo si è scatenato un ampio dibattito sui social network, dove in molti chiedono che l'ordinanza sia resa permanente, almeno in determinate circostanze tipo in allerta arancione o rossa.

Ai veicoli che transitano sulla pista ciclabile viene comunque sempre richiesto di non superare il limite di velocità di 30 km/h. Come ha ricordato il sindaco, il salone nautico ha sempre creato problemi al traffico in città, ma con questa ordinanza si cerca di limitare i disagi.