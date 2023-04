Scudetto Napoli, appuntamento per la festa dei tifosi anche in piazza De Ferrari

Anche a Genova potrebbero scatenarsi i festeggiamenti dei tifosi del Napoli per la conquista del terzo scudetto. Il Napoli Club Genova di via Tortona ha lanciato l'appuntamento in piazza De Ferrari nel tardo pomeriggio.

"Primo match point scudetto - si legge nell'evento creato su Facebook -. Se tutto andrà come deve andare, riversiamoci in massa a festeggiare tutti insieme in Piazza de Ferrari in una bolgia di sciarpe e bandiere azzurre che dovranno colorare la città. Se poi dovesse essere il turno successivo appuntamento solo rimandato. Nel rispetto delle regole del buon senso, facciamo conoscere il nostro calore alla città di Genova in modo sempre rispettoso".

Appuntamento con la storia per i tifosi partenopei, i primi due scudetti sono stati infatti vinti nel 1987 e nel 1990 dal Napoli di Diego Armando Maradona. La formazione guidata dall'ex Sampdoria Luciano Spalletti giocherà alle ore 15 contro la Salernitana. Attualmente è prima in classifica con 17 punti a 7 giornate dal termine della Serie A, il titolo arriverà matematicamente in caso di vittoria e contemporanea non vittoria della Lazio contro l'Inter. Il risultato dei biancocelesti sarà già noto al calcio d'inizio, perché si gioca a San Siro alle 12:30.