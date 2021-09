Museo Chiossone, chiuso per restyling fino a luglio 2022

Tra i lavori verrà realizzata anche una nuova rampa pedonale esterna per collegare il museo con il parco di Villetta Di Negro

Il museo Chiossone ha salutato i suoi visitatori con il Giorno dei crisantemi e ora dà appuntamento al prossimo luglio. Dureranno quasi un anno, infatti, i lavori di manutenzione e restauto finanziati dalla Compagnia di San Paolo, nell’ambito del protocollo quadro per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale.

I restauri riguardano sia gli spazi esterni sia quelli interni, per un investimento di 285mila euro.

«Una serie di interventi che miglioreranno la fruizione del Museo Chiossone, raro esempio di architettura razionalista dell’architetto Mario Labò - spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Grazie a Compagnia di San Paolo è stato possibile avviare una manutenzione importante, che tra l’altro consentirà il recupero della terrazza panoramica da tempo inutilizzata, e che ora potrà essere reinserita nel percorso museale e valorizzata per l’organizzazione di eventi e diversi altri utilizzi».

Verrà infatti realizzata una nuova rampa pedonale esterna che collegherà il museo con il parco di Villetta Di Negro, attraverso la terrazza esistente e gli spazi espositivi del terzo livello. Questo, oltre al recupero della terrazza, consentirà anche la messa a punto di una nuova uscita di sicurezza e di un nuovo accesso in quota, a vantaggio della fruibilità del museo per le persone in carrozzina.

Parallelamente a questo intervento di manutenzione conservativa dello spazio esterno, nel rispetto delle caratteristiche del museo si procederà all’adeguamento impiantistico di prevenzione incendi e al miglioramento energetico e funzionale dell’atrio d’ingresso, del seminterrato dove sono custodite le opere non esposte, di due sale di studio, di un ufficio e dei locali di servizio per il personale.