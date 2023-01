Cinema, è morto Rocco Frontera, riferimento di Acec Liguria

Lutto nel mondo dell'audiovisivo e della cultura regionale: è mancato stamattina - lunedì 9 gennaio - Rocco Frontera, per anni nel consiglio di presidenza nazionale Acec (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) poi delegato ligure Acec Liguria e infine rappresentante dell'associazione all'interno della Fice, Federazione Italiana Cinema d'Essai.

Il funerale si terrà mercoledì 11 gennaio nella chiesa di San Paolo in via Acquarone, alle ore 11,45.

Cinefilo appassionato, sempre presente nei momenti associativi importanti e assiduo frequentatore di festival e rassegne nonostante i problemi di salute degli ultimi anni, Rocco Frontera è ricordato da Acec come un "compagno di strada capace di guardare al futuro e allo stesso tempo di guidare con esperienza ed entusiasmo la vita delle sale della comunità liguri". Frontera gestiva infatti - per nome e per conto delle parrocchie attraverso il Sas Liguria - i cinema Corzetto di Camogli, l'Italia di Sarzana, le sale di San Paolo, San Siro e Villa Giuseppina di Genova e il Cabannun di Campomorone.

"L’Acec - ricorda l'associazione - perde oggi un professionista stimato e conosciuto per la sua competenza anche al di fuori dei confini associativi, come dimostrano le molte attività avviate con istituzioni ed enti territoriali e nazionali di cui era promotore. Alla moglie Laura le più sentite e affettuose condoglianze da parte dell’Acec tutta".